Врач Лабухин: при отбеливании зубов стоит учитывать цвет кожи, волос и глаз

Медицинский директор федеральной сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин обсудил вопрос влияния природного цвета волос на результаты процедуры отбеливания. Об этом сообщили « Страсти ».

По словам врача, главное условие успешного отбеливания заключается в правильности выбора методики, которую должен определять специалист. Экспериментирование дома без должной подготовки может привести к чувствительности зубов, ожогам и воспалению слизистых оболочек, предупредил медик.

Лабухин обратил внимание на необходимость комплексного подхода к оценке внешности пациента перед процедурой. Важно учитывать цвет кожи, волос и белков глаз. Если оттенок склеры глаза имеет желтоватый тон, чрезмерно белые зубы или виниры могут выглядеть неестественно и дисгармонировать с общей картиной.