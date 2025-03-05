Врач Лабухин: при отбеливании зубов стоит учитывать цвет кожи, волос и глаз

Медицинский директор федеральной сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин обсудил вопрос влияния природного цвета волос на результаты процедуры отбеливания. Об этом сообщили «Страсти».
По словам врача, главное условие успешного отбеливания заключается в правильности выбора методики, которую должен определять специалист. Экспериментирование дома без должной подготовки может привести к чувствительности зубов, ожогам и воспалению слизистых оболочек, предупредил медик.
Лабухин обратил внимание на необходимость комплексного подхода к оценке внешности пациента перед процедурой. Важно учитывать цвет кожи, волос и белков глаз. Если оттенок склеры глаза имеет желтоватый тон, чрезмерно белые зубы или виниры могут выглядеть неестественно и дисгармонировать с общей картиной.
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