Врач Кызымко сообщила, что коллагеновые добавки не приносят эффект

Дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко объяснила «Газете.Ru» , почему коллагеновые добавки не приносят ожидаемого эффекта.

Коллаген — это белок, который отвечает за упругость кожи, прочность костей и здоровье суставов. С возрастом его выработка замедляется, поэтому люди начинают употреблять специальные добавки, чтобы замедлить старение кожи.

По словам доктора, коллагеновые добавки неэффективны. Все формы добавок, в том числе жидкий коллаген и мармеладки, расщепляются в желудочном соке и не доходят до кишечника, где происходит усвоение коллагена.

Также врач отметила, что не стоит ждать чудес от добавок. Чтобы сохранить молодость и здоровье, нужно правильно питаться, заниматься физической активностью и заботиться о своем теле. А увеличить потребление коллагена помогут натуральные источники белка: различные виды мяса, рыбы и морепродуктов.