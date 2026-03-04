Врач Кузумова указала на опасность долгого першения в горле

Если першение и боль в горле не исчезают в течение нескольких недель, а лечение простуды не приносит облегчения, причина может крыться не в ОРВИ. Затяжной дискомфорт иногда становится признаком серьезных проблем со здоровьем, включая заболевания щитовидной железы или сосудистые нарушения. Об этом Life.ru рассказала кандидат медицинских наук Айна Кузумова.

По ее словам, неприятные ощущения в области шеи, боль при соприкосновении с одеждой, чувство холода при легком ветре и ощущение «кома» в горле могут указывать на патологии щитовидной железы, такие как тиреоидит или узловые образования.

Кроме того, тревожным сигналом могут быть плотные «шишки» на шее, как болезненные, так и безболезненные. В таких случаях врач рекомендует пройти УЗИ лимфатических узлов. Исследование позволяет определить, действительно ли речь идет о лимфоузле, оценить его форму, структуру и кровоток, выявить признаки воспаления или гнойного процесса.

«УЗИ шеи позволяет отличить боль в горле от дискомфорта, вызванного проблемами шейного отдела позвоночника», — отметила врач.

Комплексная ультразвуковая диагностика щитовидной железы, мягких тканей, лимфатических узлов и сосудов шеи дает важную информацию для постановки точного диагноза и выбора правильной тактики лечения.