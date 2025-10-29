Врач Кузумова поделилась мнением о роли УЗИ в современной медицине

Врач отметила, что по УЗИ врачи видят в них картину состояния внутренних органов

В День врача ультразвуковой диагностики заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского, к.м.н. Айна Кузумова поделилась с Life.ru своим мнением о роли УЗИ в современной медицине.

Кузумова объяснила, что для неспециалиста изображение на экране УЗИ может показаться набором белых и черных пятен. Однако врачи видят в них картину состояния внутренних органов.

Специалист сопоставляет увиденное с нормой и выявляет патологии, наглядно оценивая состояние органов и тканей. УЗИ позволяет оценить структуру и поверхность внутренних органов, выявить признаки воспалений, оценить работу сердца и клапанов, а также проверить сосуды и вены на наличие тромбов.

Заведующая отделением отметила важность плановой диспансеризации, даже если ничего не беспокоит, чтобы выявить проблемы на ранней стадии и увеличить шансы на полное выздоровление.