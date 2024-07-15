Врач Кузнецов назвал наследственную предрасположенность фактором риска развития рака груди
Определенный семейный анамнез по материнской линии, в том числе злокачественные заболевания молочной железы, относится к факторам риска развития рака груди. Об этом рассказал онколог-маммолог Анатолий Кузнецов, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, первичным симптомом заболевания считается возникновение асимметрии. В груди наблюдается безболезненная твердая масса с неровными краями, увеличиваются лимфатические узлы.
Кроме того, спровоцировать появление рака могут поздние роды, прием оральных контрацептивов до первых родов, курение, избыточный вес, отметил Кузнецов.