Врач Кузнецов назвал наследственную предрасположенность фактором риска развития рака груди

Определенный семейный анамнез по материнской линии, в том числе злокачественные заболевания молочной железы, относится к факторам риска развития рака груди. Об этом рассказал онколог-маммолог Анатолий Кузнецов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, первичным симптомом заболевания считается возникновение асимметрии. В груди наблюдается безболезненная твердая масса с неровными краями, увеличиваются лимфатические узлы.

Кроме того, спровоцировать появление рака могут поздние роды, прием оральных контрацептивов до первых родов, курение, избыточный вес, отметил Кузнецов.

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