Врач Кузьмичев отметил, что сон с питомцами помогает снизить уровень тревожности

Животные становятся полноправными членами семьи, и многие люди позволяют им спать в своей спальне или даже в кровати. Врач-терапевт Андрей Кузьмичев рассказал «Известиям» о пользе и возможных рисках такого соседства.

«Совместный сон часто воспринимается как источник комфорта и чувства защищенности. Присутствие животного помогает расслабиться, быстрее заснуть и снизить уровень тревожности. Тактильный контакт нормализует давление и частоту сердечных сокращений, укрепляет иммунитет. Дети, которые с первых дней жизни общаются с питомцами, реже страдают аллергиями», — отметил доктор.

Однако для людей с аллергиями или заболеваниями дыхательных путей шерсть и частички кожи животного могут быть опасны. Также важно учитывать, что животные могут шуметь ночью, что может привести к недосыпу. Чтобы совместный сон приносил пользу, необходимо создать комфортные условия, подчеркнул Кузьмичев.