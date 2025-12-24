Врач Кузьменко заверил, что хвойные клещи не переносят инфекции человека

Жителей Москвы и Московской области предупредили о появлении на праздничных елках хвойных клещей. Насколько опасны вредители для человека, рассказал терапевт Филипп Кузьменко в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, на свежесрубленных деревцах действительно встречаются маленькие паразиты, повреждающие хвою и пьющие ее соки.

«Кровососущие иксодовые клещи, опасные для людей, обитают в траве и лесной подстилке, зимуют в почве и не живут на хвое и ветках деревьев, поэтому принести их в квартиру с елкой практически невозможно», — заверил врач.

Он пояснил, что хвойные клещи не переносят инфекции человека. Максимум неприятностей, которыми грозит соседство с ними, заключается в дискомфорте или легком раздражении кожи, вызванном индивидуальной чувствительностью организма.