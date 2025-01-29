Врач Кузьменко порекомендовал включать рыбу в рацион два-три раза в неделю

Врач Филипп Кузьменко, известный как Доктор Фил, рассказал о пользе употребления рыбы в беседе с «Радио 1».
Кузьменко объяснил, что основное преимущество рыбы заключается в высоком содержании полиненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в жировом обмене организма. Эти кислоты способствуют увеличению уровня «хорошего» холестерина и снижают концентрацию «плохого». Такое воздействие помогает уменьшить вероятность развития атеросклероза, написал RT.
Доктор Фил рекомендовал включать рыбу в рацион два-три раза в неделю. При этом он предостерег, что одного лишь потребления рыбы недостаточно для поддержания здоровья. Важно сочетать правильное питание с физической активностью, умением управлять стрессовыми ситуациями и отказом от вредных привычек.
За ночь в небе над Россией уничтожили пять украинских беспилотников
Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных
Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
«Успокоит Польшу навсегда». Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте