Врач Кузина: употребление ржавой воды может обернуться проблемами с печенью

Употребление ржавой воды из крана на регулярной основе может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказала диетолог Ксения Кузина в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, в числе неприятных последствий — аллергические реакции и расстройства пищеварения. Кроме того, вода с большим количеством железа способна спровоцировать нарушения функций печени, почек и эндокринной системы.

Врач посоветовала пить бутилированную или фильтрованную воду. Такая жидкость более стабильна по составу.