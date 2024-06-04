Врач Кузина: употребление ржавой воды может обернуться проблемами с печенью

Употребление ржавой воды из крана на регулярной основе может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказала диетолог Ксения Кузина в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, в числе неприятных последствий — аллергические реакции и расстройства пищеварения. Кроме того, вода с большим количеством железа способна спровоцировать нарушения функций печени, почек и эндокринной системы.

Врач посоветовала пить бутилированную или фильтрованную воду. Такая жидкость более стабильна по составу.

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