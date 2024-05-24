Врач Кутушов: противоотечные капли для носа вызывают привыкание

Противоотечные капли для носа, которые сужают кровеносные сосуды и уменьшают заложенность носа, в большинстве случаев вызывают привыкание. Об этом рассказал врач Михаил Кутушов сайту newsnn.ru.

По словам специалиста, среди таких средств — оксиметазолин, ксилометазолин и фенилэфрин. От входящих в них веществ кровеносные сосуды в носу становятся зависимыми. В целом назальные капли можно использовать не более пяти дней подряд.

Кутушов отметил, что справиться с насморком также могут назальные спреи с солевым раствором и паровые ингаляции.