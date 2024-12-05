Врач Кутушов предупредил, что сонный паралич может вызвать тревожность и депрессию

Сам по себе сонный паралич не опасен для здоровья, но он может пагубно влиять на психоэмоциональное состояние человека. Об этом Gazeta.SPb рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Он объяснил, что в случае, если человек переживает этот состояние регулярно, то это может спровоцировать у него приступы тревожности, депрессию и другие проблемы психологического характера.

Еще один побочный эффект — это расстройство сна. Человек начинает бояться идти в кровать, чтобы не пережить это состояние снова. При возникновении таким симптомов нужно обратиться к специалисту, чтобы не усугубить свое состояние, посоветовал врач.