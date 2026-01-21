Врач Курзоватова напомнила о влиянии жидких калорий на фигуру

Врач по медицинской профилактике Дарья Курзоватова обратила внимание на распространенную ошибку худеющих. Многие упускают из виду калорийность употребляемых жидкостей, отметила эксперт в беседе с сайтом « Пенза-пресс ».

По ее словам, жидкие калории чаще всего поступают в организм из подслащенных газировок, фруктовых соков, чайных и кофейных напитков с добавлением сахара, а также алкогольных продуктов.

«Эти напитки содержат большое количество простых углеводов, которые быстро усваиваются организмом, вызывая резкий скачок уровня глюкозы в крови. Организм вынужден вырабатывать больше инсулина, чтобы справиться с таким количеством сахара, что ведет к накоплению жира», — предупредила медик.

Как пояснила врач, обычная баночка лимонада объемом 330 миллилитров содержит приблизительно 150 килокалорий, что соответствует порции небольшого снека.