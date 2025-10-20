Врач Турская рассказала, что хронический гепатит C может перейти в цирроз печени за 10–20 лет

По словам Турской, хронический гепатит C может перейти в цирроз печени за 10–20 лет. При этом заболевании функциональные клетки замещаются соединительной тканью. Врач отметила, что это приводит к нарушению обмена веществ, синтеза белков и ферментов, фильтрации токсинов. Затем наступает печеночная недостаточность, при которой организм теряет способность к самоочищению.

Одним из самых серьезных последствий гепатита С является развитие гепатоцеллюлярной карциномы — первичного рака печени, подчеркнула Турская.