Врач Кургускина назвала чабрец и шиповник природными иммуномодуляторами | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 17:52 Врач Кургускина назвала чабрец и шиповник природными иммуномодуляторами

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Майские холода нагрянули в некоторые регионы РФ. В такие моменты важно поддерживать иммунитет с помощью правильного питания. Об этом рассказала гинеколог и эндокринолог Екатерина Кургускина в беседе с Life.

По ее словам, отличным вариантом для улучшения защитных функций организма станут морсы из черноплодной рябины, вишни и черной смородины. Эти ягоды обладают противовоспалительным действием.

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Природными иммуномодуляторами врач назвала чабрец, эвкалипт, шиповник и мяту. Чашка травяного чая не только укрепит здоровье, но и поднимет настроение, отметила специалист.