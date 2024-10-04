Врач Курганская: правильное питание и отсутствие стресса помогут сделать волосы гуще
Лишь комплексные меры, которые включают правильно подобранный уход, помогут получить густые и сияющие волосы. Об этом рассказала дерматолог Наталья Курганская в беседе с сайтом «Доктор Питер».
По ее словам, зачастую истончение и выпадение волос является следствием стресса. Именно поэтому в вопросе красоты локонов важно уделить внимание своему эмоциональному состоянию.
Врач также посоветовала следить за рационом. Достаточное количество продуктов с белком и железом поможет поддержать здоровье волос, добавило «АБН24».
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