Врач Курганская: правильное питание и отсутствие стресса помогут сделать волосы гуще

Лишь комплексные меры, которые включают правильно подобранный уход, помогут получить густые и сияющие волосы. Об этом рассказала дерматолог Наталья Курганская в беседе с сайтом « Доктор Питер ».

По ее словам, зачастую истончение и выпадение волос является следствием стресса. Именно поэтому в вопросе красоты локонов важно уделить внимание своему эмоциональному состоянию.

Врач также посоветовала следить за рационом. Достаточное количество продуктов с белком и железом поможет поддержать здоровье волос, добавило «АБН24».