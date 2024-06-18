Врач Курбанова посоветовала соблюдать питьевой режим для снижения риска тромбов
Тромбоз крайне опасен, и риск его развития возрастает у людей, не соблюдающих питьевой режим. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарина Курбанова.
По ее словам, необходимо пить ежедневно не менее полутора литров воды. В противном случае риск образования тромбов растет.
«Вторым немаловажным фактором является двигательная активность: избегайте длительного нахождения в вертикальном положении, а также в положении сидя», — добавила врач.
Она посоветовала делать легкую разминку хотя бы каждые 40 или 50 минут. Кроме того, особую осторожность нужно соблюдать людям с высоким давлением.
Американскому солдату во Владивостоке вынесли приговор
В Марьино мужчина сорвался с 24-го этажа
Япония сократила закупки из России почти на треть
«Почту России» оштрафовали за неоконченный ремонт в 279 отделениях
В Британии рассказали, сколько еще будет продолжаться СВО
Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте