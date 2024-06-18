Врач Курбанова посоветовала соблюдать питьевой режим для снижения риска тромбов

Тромбоз крайне опасен, и риск его развития возрастает у людей, не соблюдающих питьевой режим. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарина Курбанова.

По ее словам, необходимо пить ежедневно не менее полутора литров воды. В противном случае риск образования тромбов растет.

«Вторым немаловажным фактором является двигательная активность: избегайте длительного нахождения в вертикальном положении, а также в положении сидя», — добавила врач.

Она посоветовала делать легкую разминку хотя бы каждые 40 или 50 минут. Кроме того, особую осторожность нужно соблюдать людям с высоким давлением.

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