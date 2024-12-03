Врач Курбанмагомедов: бег по лестнице полезен для сердца и суставов

Кардиолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов рассказал о преимуществах бега вверх и вниз по лестнице. Такая активность полезна для мышц ног и ягодиц, отметил эксперт в беседе с News.ru .

По его словам, бег по лестнице также укрепляет связки и суставы, развивает силу. Еще один плюс — увеличение выносливости.

«Такой тренинг гораздо эффективнее езды на велосипеде и пробежки по парку, так как он не только предполагает интенсивную кардиоработу, но и включает в себя силовой компонент», — добавил врач.

Медик отметил, что тренировка положительно влияет на функции сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.