Врач Курбанмагомедов: бег по лестнице полезен для сердца и суставов

Кардиолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов рассказал о преимуществах бега вверх и вниз по лестнице. Такая активность полезна для мышц ног и ягодиц, отметил эксперт в беседе с News.ru.
По его словам, бег по лестнице также укрепляет связки и суставы, развивает силу. Еще один плюс — увеличение выносливости.
«Такой тренинг гораздо эффективнее езды на велосипеде и пробежки по парку, так как он не только предполагает интенсивную кардиоработу, но и включает в себя силовой компонент», — добавил врач.
Медик отметил, что тренировка положительно влияет на функции сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
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