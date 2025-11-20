Врач Кураева подчеркнула, что антибиотики назначаются только при появлении признаков бактериальной инфекции

В рамках Недели борьбы с антимикробной резистентностью заместитель главного врача Пензенского областного клинического центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева разъяснила, в каких случаях при гриппе требуются антибиотики. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Грипп — одна из многих респираторных вирусных инфекций. Антибиотики не помогают при вирусах, так как они эффективны только против бактерий. Однако иногда антибактериальные препараты могут быть показаны.

«Антибиотики — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения бактериальной инфекции. Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, следовательно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе грипп, бесполезно», — подчеркнула врач.

Также важно помнить, что антибиотики могут вызывать побочные реакции и аллергии. При ОРВИ и гриппе важнее принимать противовирусные препараты. Антибиотики назначаются только при появлении признаков бактериальной инфекции.

Специалист отметила, что грань между бактериальной и вирусной инфекцией порой сложно определить. Поэтому антибиотик может назначить только врач.