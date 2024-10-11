Врач Курачинова рассказала, что катаракта стала чаще поражать молодых людей

Хотя катаракта традиционно ассоциируется с возрастом, недавние исследования указывают на то, что это заболевание все чаще встречается у молодых людей. Главный врач клиники World Vision Clinic Зарина Курачинова сообщила, что за последние годы наблюдается резкий рост обращений с этим диагнозом, передала «Вечерняя Москва».

Катаракта — это заболевание, при котором происходит помутнение хрусталика, отвечающего за фокусировку света на сетчатке, что может значительно ухудшить зрение и привести к полной слепоте, если вовремя не начать лечение.

Если в 2018 году лишь 5% случаев катаракты приходилось на людей до 40 лет, то в 2023 году этот показатель увеличился до 12%. Многие молодые пациенты жалуются на ухудшение зрения, не осознавая, что у них катаракта, считая, что данное заболевание касается только пожилых людей.