Врач Курачинова: работа за экраном свыше 7 часов в день ведет к усталости глаз

Современный мир столкнулся с резким ростом глазных заболеваний. По информации ВОЗ, нарушения зрения встречаются у 2,2 миллиарда человек, и в половине случаев их можно было предотвратить. Врач Зарина Курачинова объяснила, почему зрение теряет остроту так быстро и как это остановить. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Американская академия офтальмологии предсказывает, что к 2050 году каждый второй житель планеты будет страдать от близорукости, если тенденции не изменятся. В России проблема особенно актуальна — за последнее десятилетие число пациентов с миопией выросло на 30%, написал aif.ru.

Курачинова отметила, что сегодня заболевания глаз стремительно молодеют. Все больше молодых людей обращаются в клиники с болезнями, которые раньше встречались только у пожилых.

Факторы, вызывающие ухудшение зрения, могут быть разными. Постоянная работа за экраном свыше семи часов в день ведет к усталости глаз, сухости и снижению остроты зрения. Глаукома, от которой страдают более 80 миллионов человек, развивается незаметно и часто приводит к слепоте.

Специалист предложила несколько методов сохранения здоровья глаз: регулярные осмотры у офтальмолога, соблюдение цифровой гигиены, правильное питание, использование защитных очков и современных методов лечения.