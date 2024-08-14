Врач Кулова: подготовку детей к школе стоит начать минимум за 2 недели до сентября

После продолжительных летних каникул многим детям будет трудно адаптироваться к школе. Чтобы плавно влиться в учебный процесс, подготовку стоит начать минимум за две недели до сентября, рассказала врач-педиатр Екатерина Кулова, сообщила «Нижегородская правда».

По словам специалиста, особым стрессом для организма может стать ранний подъем, поэтому где-то с середины августа школьникам лучше ложиться спать раньше на 30 минут. Также важно ограничить пользование гаджетами за час до отбоя.

Кроме того, подготовить организм к школе помогут регулярные прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, отметила Кулова.