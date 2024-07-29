Врач Кульгавчук назвал рассеянность первым признаком деменции

Деменция прогрессирует постепенно, поэтому очень важно не упустить первые признаки заболевания. Ими нередко становятся рассеянность и забывчивость, рассказал психиатр Евгений Кульгавчук в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, пожилой человек начинает забывать, куда положил вещи, имена известных актеров, чаще просит окружающих о чем-то напомнить. По мере развития заболевания таких пациентов нельзя оставлять одних дома, им необходимо круглосуточное наблюдение.

Психиатр посоветовал при появлении самых первых признаков деменции обратиться к специалистам.

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