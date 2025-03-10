Врач Кудинов: психотерапевт поможет справиться с кошмарными снами о работе

Сомнолог Павел Кудинов рассказал, как справиться с кошмарными снами о работе. Посещение психотерапевта — ключ к решению этой проблемы, отметил эксперт в беседе с News.ru .

По словам медика, такие сновидения — следствие избыточного эмоционального напряжения и признак тревожного расстройства.

«Это бессонница, у нас их два типа. В первом случае сложно заснуть — это результат тревожного расстройства. В другом случае человек посреди ночи просыпается, а второй раз ему тяжело заснуть — это результат депрессии», — пояснил врач.

В такой ситуации Кудинов посоветовал посетить психотерапевта. Однако существуют и способы самопомощи, включающие различные практики, направленные на релаксацию.