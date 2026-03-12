Врач Кудинов посоветовал выстроить стабильный режим, чтобы облегчить ранние подъемы

Терапевт и сомнолог Павел Кудинов рассказал в беседе с Pravda.Ru, что привычные хронотипы — «жаворонки», «совы» и «голуби» — отличаются временем наивысшей активности организма. У каждого типа есть свой период максимальной умственной продуктивности, который определяет удобный режим сна и бодрствования.

По словам врача, полностью переписать биоритмы не получится, однако можно облегчить ранние подъемы. Важно выстроить стабильный режим.

«Главное правило — вставать каждый день в одно и то же время, включая выходные и праздники», — отметил врач.

Если человек стабильно просыпается, например, в шесть утра и спит по шесть–восемь часов, организм постепенно адаптируется. Биологические часы запускаются в момент пробуждения, и со временем становится проще засыпать вечером и легче вставать утром, добавил vse42.ru.