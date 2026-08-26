Врач Кудаев предупредил о взаимосвязи диабета и пародонтита

Врач Залим Кудаев заявил, что сахарный диабет и пародонтит тесно связаны и влияют друг на друга, образуя порочный круг. Это заявление он сделал в беседе с изданием «Лента.ру» .

Эксперт отметил, что изменения в полости рта, вызванные диабетом, могут запустить механизм развития пародонтита. У пациентов с диабетом снижается скорость слюноотделения и меняется состав слюны, что ослабляет защитный барьер слизистой оболочки. Это создает условия для размножения бактерий, вызывающих кариес, пишет Общественная служба новостей.

Дополнительно влияет диабетическая микроангиопатия: из-за нарушения микроциркуляции крови ткани пародонта не получают достаточно кислорода и питательных веществ. Это замедляет процессы заживления и повышает вероятность развития гингивита, который может перейти в хронический пародонтит и привести к потере зубов.

Пародонтит, в свою очередь, негативно влияет на диабет. Хроническое воспаление десен провоцирует выброс провоспалительных цитокинов, которые усиливают инсулинорезистентность. Это усложняет контроль уровня глюкозы в крови.