Врач Кудаев предупредил о риске нарушения осанки из-за потери зуба

Молочные зубы играют важную роль не только эстетического характера. Они способствуют формированию правильного прикуса, развитию челюсти и обеспечивают четкость речи. Об этом рассказал основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев в беседе с Ferra.ru .

По словам врача, раннее выпадение молочного зуба ведет к смещению соседних зубов, стремящихся занять освободившееся пространство. Это явление характерно как для детей, так и для взрослых, потерявших часть зубного ряда.

«Из-за смещения зубов челюсти смыкаются неправильно, образуется деформация прикуса. Это приводит к проблемам с пережевыванием пищи, головным болям и даже нарушению осанки», — предупредил медик.

Он также добавил, что передние зубы необходимы для правильного произношения звуков, и их отсутствие может вызвать нарушения речи, требующие коррекции у специалиста.