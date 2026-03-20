Врач Кубанов предупредил о риске частичной потери слуха из-за наушников

Многие россияне регулярно пользуются наушниками, однако такие устройства могут представлять опасность для слуха. Об этом рассказал врач Сергей Кубанов в беседе с NewsTracker .

По словам эксперта, основная угроза заключается в повреждении слухового аппарата из-за длительного или резкого воздействия громкого звука.

«Это акустическая травма, из-за которой рецепторы внутреннего уха повреждаются или разрушаются», — объяснил медик.

Он предупредил, что наиболее уязвимы волосковые клетки внутреннего уха: они не восстанавливаются, и их гибель может привести к частичной потере слуха.