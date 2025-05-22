Врач Крулев назвал ночь временем появления опасного тромба

В России ежегодно регистрируется около 50 тысяч случаев инфаркта миокарда. Кардиолог Константин Крулев рассказал в беседе с « Российской газетой », что часто пациентов с опасными симптомами привозят в больницу именно ночью.

По словам врача, качество жизни после инфаркта во многом зависит от того, как быстро будет восстановлен кровоток по пораженной артерии. Кардиолог сравнил это с наложенным на руку жгутом: если его снять через час, то процедура пройдет без последствий, а если задержать на три часа, то наступят необратимые изменения.

Крулев подчеркнул, что шансы на успех очень велики, если стентирование проведено не позднее, чем через два часа от начала болей. Как пояснил медик, опасный тромб часто возникает под утро. Распространенной причиной «ночного» инфаркта является активация свертывающей системы крови, добавила «Свободная пресса».