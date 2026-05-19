Врач Круглова рекомендовала наносить SPF-крем за 20 минут до выхода на улицу

Дерматовенеролог и косметолог Полина Круглова в интервью радиостанции Sputnik рассказала, как защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей.

По словам врача, солнечный ожог — это острое воспаление кожи, которое может произойти всего за 15 минут под ярким солнцем.

«Главный щит для кожи — это солнцезащитные средства. SPF-крем сегодня — это не только косметика, а элемент профилактики фотостарения и повреждения кожи», — отметила медик.

Она посоветовала наносить средство за 20 минут до выхода на улицу. На лицо и шею требуется примерно треть чайной ложки крема. Обновлять защитный слой необходимо каждые два часа.