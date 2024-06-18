Врач Круглова: не стоит устраивать разгрузочные дни с употреблением одной черешни

Многие считают низкокалорийную черешню идеальным продуктом для разгрузочного дня. Однако есть одни только низкокалорийные ягоды в течение суток не стоит, сообщила врач-диетолог Наталья Круглова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, человек будет чувствовать сильный голод, поскольку черешня не насыщает на длительное время. После такой «разгрузки» на следующий день или через пару суток неизбежно наступит переедание, и тогда весь эффект полностью нивелируется.

Кроме того, врач посоветовала не злоупотреблять черешней людям с заболеваниями пищеварительной системы и нарушением углеводного обмена.

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