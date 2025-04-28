Врач Крючков: спрей для горла может вызвать ложные результаты тестов ГАИ

Иммунолог и эксперт по разработке лекарств Николай Крючков рассказал в беседе с сайтом KP.RU , какие препараты могут стать причиной ошибочных результатов исследования ГАИ.

По словам специалиста, тесты на опиаты очень чувствительны, и даже булочка с маком может дать ложноположительный результат. Также он упомянул лекарства и медицинские изделия, содержащие этиловый спирт.

«Например, если вы использовали спрей для горла, в котором есть спирт, тест может отреагировать, но через час-два результаты будут уже нормальными», — предупредил медик.

Он напомнил, что при болезни лучше лечиться дома и не садиться за руль, ведь это опасно не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Многие препараты вызывают снижение концентрации внимания и скорости реакции, сонливость и головокружение.