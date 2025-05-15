Врач Кривошеев заявил, что риск рака груди можно определить по крови

Кровь играет ключевую роль в функционировании организма, отражая изменения в составе при возникновении патологий. Простые анализы крови позволяют выявить нарушения в работе различных органов и систем, рассказал « Известиям » врач Дмитрий Кривошеев.

По словам медика, кровь содержит ДНК, хранящую генетическую информацию. Генетика определяет предрасположенность организма к заболеваниям и особенности метаболизма питательных веществ.

«Возьмем рак молочной железы. Некоторые разновидности этого заболевания связаны с определенной мутацией в ДНК, которая передается по наследству — то есть девочка уже рождается с таким генетическим вариантом», — отметил эксперт.

При этом он пояснил, что наличие такой мутации не гарантирует развитие онкологии, но существенно повышает риск, поэтому регулярные обследования становятся важными элементами профилактики.