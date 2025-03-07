Врач Кривощапова: КОК противопоказаны после инсульта, инфаркта и тромбоза

Выбор контрацепции требует учета уникальных характеристик женского организма и обязательно должен обсуждаться с медиком. Такое мнение выразила акушер-гинеколог Нелли Кривощапова в беседе с « Известиями ».

Специалист подчеркнула важность индивидуального подхода к выбору противозачаточных методов, который учитывает здоровье, возраст и образ жизни женщины. Наиболее действенными, по мнению врача, являются внутриматочная спираль, имплантаты и комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

Однако гормональные средства, предупредила врач, абсолютно противопоказаны женщинам, перенесшим тромбозы, инсульты, инфаркты. То же самое касается пациенток с тяжелыми формами гипертонии и диабета с осложнениями, а также имеющих онкологические заболевания груди или проблемы с печенью.