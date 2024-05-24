Врач Краснолуцкая: использование VR-очков может вызвать головокружение и тошноту

Использование VR-очков может вызвать различные неврологические симптомы, в том числе головокружение, тошноту и нарушение координации. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Елизавета Краснолуцкая, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, также у геймеров встречаются более выраженные симптомы зрительного утомления и снижения остроты зрения по сравнению с офисным работником. Постоянная фокусировка на разных расстояниях только увеличивают нагрузку на глаза.

Врач посоветовала делать во время игры перерывы каждые 20–30 минут и использовать защитные очки, блокирующие синий свет.