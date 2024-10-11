Врач Крашкина: стресс может стать причиной проблем с давлением и позвоночником
Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как организм отвечает на стресс. Рефлекторная реакция — сжатие мышц, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, при эмоциональном потрясении зачастую сокращаются мышцы диафрагмы, из-за чего уменьшается объем грудной клетки.
«Легкие не могут полностью раскрыться, мозг получает меньше кислорода, что вызывает учащенное сердцебиение и повышенное давление», — пояснила врач.
Еще одним последствием стресса медик назвала остеохондроз. Он появляется при ухудшении кровообращения, которым сопровождается напряжение мышц спины, добавила газета «Петербургский дневник».