Врач Крашкина: стресс может стать причиной проблем с давлением и позвоночником

Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как организм отвечает на стресс. Рефлекторная реакция — сжатие мышц, отметила эксперт в беседе с РИАМО .

По ее словам, при эмоциональном потрясении зачастую сокращаются мышцы диафрагмы, из-за чего уменьшается объем грудной клетки.

«Легкие не могут полностью раскрыться, мозг получает меньше кислорода, что вызывает учащенное сердцебиение и повышенное давление», — пояснила врач.

Еще одним последствием стресса медик назвала остеохондроз. Он появляется при ухудшении кровообращения, которым сопровождается напряжение мышц спины, добавила газета «Петербургский дневник».