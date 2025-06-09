Врач Крашкина рассказала, что никотин увеличивает вероятность психических заболеваний

Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина сообщила агентству РИАМО , что курение часто воспринимается как средство для снижения стресса, однако на деле оно может ухудшать психоэмоциональное состояние.

«Табак не только разрушает тело, но и наносит серьезный удар по психике, повышая риск развития психических расстройств почти в 2,5 раза», — процитировал «Петербургский дневник» доктора.

Специалист подчеркнула, что никотин воздействует на работу нейромедиаторов — химических веществ, которые отвечают за передачу сигналов в мозге. Это также влияет на регуляцию настроения, сна и мотивации.

Крашкина отметила, что многие курильщики чувствуют облегчение после сигареты, но это связано с временным устранением абстинентного синдрома — дискомфорта из-за нехватки никотина в организме.

Исследования показывают, что те, кто начал курить в подростковом возрасте, рискуют столкнуться с депрессией, тревожными расстройствами, психозами и деменцией во взрослом возрасте.