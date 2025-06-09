Врач Крашкина рассказала, что никотин увеличивает вероятность психических заболеваний
Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина сообщила агентству РИАМО, что курение часто воспринимается как средство для снижения стресса, однако на деле оно может ухудшать психоэмоциональное состояние.
«Табак не только разрушает тело, но и наносит серьезный удар по психике, повышая риск развития психических расстройств почти в 2,5 раза», — процитировал «Петербургский дневник» доктора.
Специалист подчеркнула, что никотин воздействует на работу нейромедиаторов — химических веществ, которые отвечают за передачу сигналов в мозге. Это также влияет на регуляцию настроения, сна и мотивации.
Крашкина отметила, что многие курильщики чувствуют облегчение после сигареты, но это связано с временным устранением абстинентного синдрома — дискомфорта из-за нехватки никотина в организме.
Исследования показывают, что те, кто начал курить в подростковом возрасте, рискуют столкнуться с депрессией, тревожными расстройствами, психозами и деменцией во взрослом возрасте.