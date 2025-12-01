Врач Крашкина призвала не превращать предновогоднее подведение итогов в самоедство

К концу декабря у многих людей предвкушение праздника может смениться тревогой. Советами поделилась психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО .

Врач рекомендовала не зацикливаться на несделанном и не превращать подведение итогов в самоедство.

«Если такое состояние возникает эпизодически, это норма <…>. Когда тревога превращается в ежегодное самоедство, срывы сна и настроения, ощущение „разбитости“, это уже повод приглядеться к своему эмоциональному фону», — отметила медик.

По ее словам, в случае тенденции к перфекционизму или хроническому стрессу стоит обратиться к психотерапевту, чтобы найти более здоровые способы самооценки.