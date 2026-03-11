Врач Крашкина предложила урезать время в смартфоне для повышения уровня счастья

Психотерапевт Ирина Крашкина рассказала «Газете.ru» , что сознательное уменьшение времени, проведенного в смартфоне, может улучшить сон и общее восприятие удовлетворенности жизнью.

Исследования показывают: даже небольшое сокращение времени, проведенного за экраном, способно значительно снизить уровень тревожности и депрессивных симптомов.

Как объяснила специалист, цифровая среда построена как система небольших «крючков» для дофамина: каждый лайк, уведомление или новый пост воспринимаются мозгом как вознаграждение, подталкивая к очередной проверке телефона. Мозг привыкает к ритму коротких стимулов, из-за чего становится сложнее удерживать внимание на одной задаче и справляться с периодами бездействия.