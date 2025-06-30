Врач Крашкина посоветовала при нахождении в толпе людей избегать центра

Летом проходит множество фестивалей, концертов и ярмарок. Однако несмотря на праздничную атмосферу, большие скопления людей могут быть опасны. О том, как не попасть в беду, рассказала Life.ru врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«К сожалению, даже в мирное время большое скопление людей может обернуться трагедией. Давка, паника, беспорядки — все это может начаться в считанные секунды. Важно понимать: от такого никто не застрахован. И если вы планируете провести время в окружении множества людей, нужно быть готовым», — отметила специалист.

Перед тем как отправиться на мероприятие, необходимо принять меры безопасности. Расскажите кому-то из близких, куда вы идете и когда вернетесь. Возьмите с собой удостоверение личности, а также карточку с контактами родных, группой крови и информацией о медикаментозной непереносимости.

Как объяснила Ирина Крашкина, одежда должна быть удобной и закрытой: застегнутая куртка, убранные капюшон и шарф, крепко зашнурованные ботинки. Это поможет избежать травм. Также стоит заранее изучить местность: найти аварийные выходы, обратить внимание на узкие участки и стеклянные поверхности. Знание обстановки поможет быстрее сориентироваться в экстренной ситуации.

Главное правило в толпе — избегать центра, где самая высокая плотность и происходят несчастные случаи. Лучше держаться ближе к краям и заранее определить возможный путь отхода.