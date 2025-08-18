Врач Крашкина подчеркнула, что для поддержания энергии достаточно 20 минут быстрой ходьбы в день

Врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала РИАМО , что в пасмурную погоду люди часто чувствуют усталость и сонливость из-за недостатка солнечного света.

Специалист отметила: «Когда мало солнечного света, снижается выработка серотонина — гормона бодрости и хорошего настроения. А мелатонин, наоборот, начинает вырабатываться раньше, и мы чувствуем сонливость уже к шести вечера».

Чтобы справиться с этим состоянием, врач посоветовала три простых способа: обеспечить достаточное освещение, увеличить двигательную активность и включить в рацион больше продуктов, содержащих белок, написал «Петербургский дневник».

Крашкина рекомендовала ежедневно проводить 15–20 минут на свежем воздухе, особенно утром. Если нет возможности выйти на улицу, стоит открыть шторы и включить яркий свет в комнате.

Также врач подчеркнула, что для поддержания энергии достаточно 20–30 минут быстрой ходьбы в день. Кроме того, она отметила важность белка для нервной системы и предложила включить в рацион яйца, творог, йогурт, рыбу, курицу и бобовые.