Врач Крашкина: лень может быть полезна для тела и разума человека

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с изданием РИАМО сообщила, что лень и отдых могут приносить пользу телу и разуму. Во время расслабления усиливается творческая активность, что часто приводит к возникновению оригинальных идей.

Пауза в работе помогает восстановить силы и повысить продуктивность, в отличие от постоянной нагрузки, которая может привести к переутомлению и снижению эффективности, написал «ФедералПресс».

Рекомендуется не размышлять о незавершенных делах во время отдыха, а позволить себе наслаждаться моментом. Крашкина подчеркивает, что регулярные перерывы восстанавливают энергию и делают выполнение задач более быстрым и эффективным. Они также предотвращают перегруженность мозга, улучшая его функционирование и углубляя понимание.