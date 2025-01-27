Врач Кованова: дефицит белка в питании может способствовать частым простудам

Дефицит белка в рационе может спровоцировать частые простуды и другие сезонные заболевания. Об этом заявила диетолог и нутрициолог София Кованова в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, белок нужен не только для наращивания мышечной массы, но и для функционирования иммунной системы, а также нормального протекания всех процессов в организме.

«Если в вашем рационе не хватает белка, то будут проблемы с иммунитетом и частыми болезнями», — предупредила специалист.

Медик уточнила, что при отсутствии возможности употребления животных белков по медицинским причинам их следует заменить растительными аналогами. Отличный вариант — орехи, авокадо, масла, добавили «Известия».