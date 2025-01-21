Врач Ковалева: вино и пиво могут играть роль пребиотиков в малых дозах

Небольшие порции вина и пива могут обладать пребиотическим эффектом. Польза для здоровья обусловлена не алкоголем, а растительными компонентами, которые используются при изготовлении напитков. Об этом рассказала гастроэнтеролог Александра Ковалева в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, полифенолы присутствуют в большинстве овощей и фруктов, а также в некоторых зерновых культурах. Красный виноград, солод и хмель содержат значительные количества полифенолов, поэтому вино и пиво обладают пребиотическими свойствами. В хмеле и солоде также содержатся бета-глюканы и арабинозоолигосахариды, которые полезны для пищеварения.

При этом медик напомнила, что алкоголь включает этанол, преобразующийся при распаде в ацетальдегид — канцероген первой группы, повышающий риск онкологических заболеваний.