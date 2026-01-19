Врач Ковалева призвала отказаться от винограда «шайн мускат» при проблемах с ЖКТ

Гастроэнтеролог Александра Ковалева рассказала в беседе с «Газетой.ru» о противопоказаниях к употреблению крупноплодного сорта винограда, известного как «шайн мускат».
Специалист призвала исключить такие ягоды из рациона при сахарном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Причина — высокое содержание сахаров и пищевых волокон.
Тем не менее врач подчеркнула полезные свойства сорта: высокое содержание микроэлементов (калий, кальций, железо), витамины A и C способствуют укреплению здоровья организма. Виноград богат ресвератролом — веществом, которое снижает риск развития колоректальных опухолей и нормализует уровень холестерина.
