Врач Ковалева предупредила жителей Урала о повышенном риске фотостарения

Жители Урала могут не придавать значения солнечной активности своего региона, однако медики предупреждают о потенциальной опасности ультрафиолетового излучения даже в облачную погоду. Свое мнение высказала дерматолог Анна Ковалева, сообщил сайт « Поясним за Тагил ».

По словам врача, ультрафиолетовые лучи типа А (UVA) способны проникать через облака и стекло, вызывая фотостарение кожи и увеличивая риск развития меланомы.

«У жителей Урала кожа зачастую светлая (фототипы I–II), а значит, более уязвимая. Добавьте к этому резкие перепады температур, ветер и отражение от снега/воды — получаем идеальные условия для ожогов и преждевременного старения», — предупредила специалист.

Для защиты кожи необходимо использовать средства с SPF. Зимой и в пасмурную погоду рекомендуется наносить продукты с SPF 30, а летом и в солнечную погоду — с SPF 50+. Для детей и обладателей светлой кожи подойдет только SPF 50+.