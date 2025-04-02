Врач Косова: прививки на этапе планирования беременности снижают риски инфекций

Пензенский врач Людмила Косова в беседе с изданием «Пенза-пресс» рассказала о значении прививок для будущей мамы и малыша. Беременные женщины и новорожденные дети, по словам медика, легко могут заразиться инфекциями из-за особенностей иммунной системы.

В Минздраве Пензенской области считают, что вакцинация — это надежный способ защиты мамы и ребенка от опасных инфекций.

«Необходимо сдать анализы на защитные антитела к вирусам кори, краснухи, паротита, ветряной оспы, гепатита А и В, а также к возбудителям коклюша, дифтерии, столбняка. После этого врач составит индивидуальную схему иммунизации», — отметила Косова.

Подготовка к беременности требует внимания ко многим аспектам, в том числе и вакцинации. Вакцинация помогает защитить будущую маму от инфекций, которые могут негативно сказаться на ее здоровье и здоровье малыша. Некоторые инфекции вызывают осложнения — выкидыш, преждевременные роды или врожденные пороки развития. Прививки на этапе планирования беременности снижают эти риски.