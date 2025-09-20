Врач Коршунов предупредил о развитии геморроя при длительном сидении в туалете

Геморрой — это заболевание, которое часто игнорируется из-за неудобства обсуждения его симптомов. Люди нередко обращаются за медицинской помощью уже на поздних стадиях. Об этом рассказал колопроктолог и хирург Константин Коршунов в беседе с сайтом « Страсти ».

По его словам, своевременное обращение к доктору позволяет более эффективно бороться с проблемой.

«Любая кровь при дефекации — это повод для консультации специалиста и часто для обследования, например колоноскопии», — предупредил врач.

Коршунов пояснил, что геморроидальная болезнь представляет собой воспаление и расширение вен в области прямой кишки. Она может быть вызвана различными факторами, включая сидячую работу, недостаток физической активности, хронические запоры или диарею, беременность и роды, поднятие тяжестей, употребление алкоголя и острой пищи. Кроме того, привычка долго сидеть на унитазе с телефоном также может привести к нарушению кровотока в малом тазу и формированию узлов.