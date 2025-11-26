Врач Королева предупредила о дефиците витаминов в современных продуктах

Директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила, что в современных продуктах часто не хватает важных витаминов. Причина этого, по ее словам, в ухудшении качества почв, на которых выращивают культуры.

«Надо смотреть, где произрастал тот или иной продукт. Надо учитывать, что почвы стали менее минерализованными», — отметила Маргарита Королева.

Врач рекомендует дополнять рацион биологически активными добавками, витаминами и минералами для поддержания здоровья и работоспособности. Она подчеркивает, что даже сбалансированное питание не всегда может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами в современных условиях, написало Ura.ru.