Врач Королева посоветовала проверять сертификаты при покупке ягод

Диетолог Маргарита Королева дала рекомендации по грамотному выбору ягод. При покупке стоит обращать внимание на наличие сертификатов, подтверждающих происхождение плодов, отметила эксперт в беседе с « Радио 1 ».

По словам врача, внешний вид ягод может рассказать о зрелости и натуральности продукта: натуральные плоды обычно небольшие по размеру и обладают насыщенным ароматом и ярким вкусом.

Как пояснила медик, лучшим вариантом считается ежедневное употребление смеси из двух горстей различных ягод, что обеспечивает организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Детям младше двух лет ягоды следует давать постепенно, внимательно наблюдая за реакцией организма, добавил MIR24.TV.