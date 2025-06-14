Врач Королева посоветовала проверять сертификаты при покупке ягод

Диетолог Маргарита Королева дала рекомендации по грамотному выбору ягод. При покупке стоит обращать внимание на наличие сертификатов, подтверждающих происхождение плодов, отметила эксперт в беседе с «Радио 1».
По словам врача, внешний вид ягод может рассказать о зрелости и натуральности продукта: натуральные плоды обычно небольшие по размеру и обладают насыщенным ароматом и ярким вкусом.
Как пояснила медик, лучшим вариантом считается ежедневное употребление смеси из двух горстей различных ягод, что обеспечивает организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Детям младше двух лет ягоды следует давать постепенно, внимательно наблюдая за реакцией организма, добавил MIR24.TV.
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