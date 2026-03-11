Врач Корнева рекомендовала есть не больше двух ломтиков хлеба в сутки

Хлеб уже много лет вызывает споры о его пользе и вреде. Гастроэнтеролог Эльвира Корнева в интервью «КомсаNews» рассказала, стоит ли отказываться от продукта.

По словам специалиста, хлеб не является вредным сам по себе. Многое зависит от состава, качества муки и количества, которое человек употребляет. Негативные последствия часто связаны с избытком рафинированной пищи и несбалансированным питанием.

Корнева подчеркнула, что хлеб может быть частью ежедневного рациона, если соблюдать умеренность. Безопасной порцией считается один-два ломтика в сутки, особенно если речь идет о ржаном или цельнозерновом хлебе. Главное — не делать хлеб основой рациона и учитывать общую калорийность питания.